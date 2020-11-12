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أمريكا.. بايدن يعلن أول موظف في البيت الأبيض

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أمريكا.. بايدن يعلن أول موظف في البيت الأبيض أمريكا.. بايدن يعلن أول موظف في البيت الأبيض
"كلين" وجّه انتقادات للرئيس مع جائحة كورونا

أمريكا.. بايدن يعلن أول موظف في البيت الأبيض

أعلن جو بايدن، أمس الأربعاء، أنه اختار رون كلين، مستشاره ومساعده منذ أمد بعيد؛ لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارته المقبلة، في أول تعيين يقدم عليه الرئيس الأمريكي عنه الذي سيتولى السلطة في 20 يناير.

وقال بايدن في بيان: إن "كلين" الديمقراطي المحنك (59 عامًا)، والذي كان يشغل منصب كبير موظفي بايدن حين كان الأخير نائبًا للرئيس باراك أوباما؛ "كان بالنسبة لي لا يقدر بثمن على مدى السنوات العديدة التي عملنا فيها معًا".

وأضاف أن "خبرته العميقة والمتنوعة وقدرته على العمل مع الناس من جميع الأطياف السياسية، هي بالضبط ما أحتاج إليه في كبير موظفي البيت الأبيض في هذا الوقت الذي نواجه فيه أزمة ونعيد فيه توحيد بلادنا".

ووفق "سكاي نيوز"؛ فإن كلين أحد المقربين من بايدن، وعمل معه أول مرة في عام 1989 عندما كان عضوًا بمجلس الشيوخ.

ووجّه "كلين" انتقادات حادة لتعامل الرئيس دونالد ترامب مع جائحة المستجد، ومن المتوقع أن يكون شخصية رئيسية في تصدي بايدن للأزمة الصحية.

واستعان الرئيس المنتخب بخبراء ماليين وتجاريين ومصرفيين في فريقه الانتقالي، الذي يتنوع أعضاؤه ما بين رفاقه الديمقراطيين إلى النشطاء التقدميين؛ مما يعكس نقاشًا مستمرًّا داخل حزبه بشأن كيفية التصدي للتغير المناخي والتفاوت في الثروة، إلى جانب قضايا أخرى.

ويستعين بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، كذلك بأناس صاغوا قواعد بيئية أشد خلال عمله في إدارة أوباما.

ولا تتعاون إدارة ترامب مع فريق بايدن غير القادر على دخول مكاتب الاتحادية أو الاستفادة من الأموال لتعيين موظفين.

وعين ترامب كذلك موالين له في مواقع كبيرة بوزارة الدفاع، بعد إقالة الوزير مارك إسبر؛ مما قد يسهل استخدام القوات الأمريكية لمواجهة الاحتجاجات المحلية المحتملة.أمريكا جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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