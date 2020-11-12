كورونا في 4 دول.. البرازيل تسجل 48331 إصابة جديدة و544 وفاة

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1344 حالة إضافية في كينيا و27 بموريتانيا و15 بالصين

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم: إن البلاد سجلت 48331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ فضلًا عن 544 وفاة بسبب المرض.

وطبقًا لبيان الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و748375 إصابة منذ بداية الجائحة، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 163373. وتحتل البرازيل حاليًا المرتبة الثانية عالميًّا من حيث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس: إن البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، نزولًا من 17 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن حالة واحدة محلية جرى تسجيلها في تيانجين، وأن بقية الحالات لقادمين من الخارج. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86299 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7 آلاف و875 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة وفاة.

كينيا

أعلنت وزارة الصحة الكينية، عن تسجيل 1344 إصابة جديدة و24 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في كينيا بلغ 64 ألفًا و588 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و154 حالة وفاة.البرازيل فيروس كورونا الجديد