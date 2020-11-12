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"الأرصاد": الفرص مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على الشمالية وحائل والقصيم والشرقية

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"الأرصاد": الفرص مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على الشمالية وحائل والقصيم والشرقية "الأرصاد": الفرص مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على الشمالية وحائل والقصيم والشرقية
تُسبق برياح تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.. وتوقع أمطار على جازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُسبق برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية "الشمالية منها")، كما يُتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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