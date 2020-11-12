أخبار عاجلة

64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي" -
رينارد يستبعد خمسة لاعبين من قائمة الأخضر.. والمنتخب يستعد لمواجهة جامايكا -
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما -
الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز -
"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات -
"سبق" تكشف خطة نقل معارض السيارات المتفرقة بمكة إلى مدينة العكيشية -
20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة -
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انطلاق تصفيات بطولة المملكة للشطرنج السريع بجدة

Print
بحضور 44 لاعبًا سعوديًا من مختلف الأعمار

انطلاق تصفيات بطولة المملكة للشطرنج السريع بجدة

انطلقت يوم أمس الأربعاء أولى جولات تصفيات بطولة المملكة 2020 للشطرنج السريع بمحافظة جدة بحضور 44 لاعبًا سعوديًا من مختلف الأعمار.

حيث شارك أصغر لاعب في التصفيات فيصل الحارثي البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا وبتصنيفات متفاوتة تحت مظلة وزارة الرياضة وذلك بعد عودة النشاطات الرياضية من جائحة كورونا ضمن البرنامج الزمني، حيث أعلن الأمين العام للاتحاد السعودي للشطرنج ماجد السليمان لحظة البداية.

وتستمر التصفيات لسبع جولات، وبذلك يتأهل العشرة الأوائل لنهائيات بطولة المملكة 2020 والتي تحدد لاحقًا مع اتخاذ الاحترازات الصحية والتباعد الاجتماعي.

انطلاق تصفيات بطولة المملكة للشطرنج السريع بجدة

انطلاق تصفيات بطولة المملكة للشطرنج السريع بجدة

انطلاق تصفيات بطولة المملكة للشطرنج السريع بجدة

انطلاق تصفيات بطولة المملكة للشطرنج السريع بجدة

انطلاق تصفيات بطولة المملكة للشطرنج السريع بجدة

انطلاق تصفيات بطولة المملكة للشطرنج السريع بجدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي"

64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي"

رينارد يستبعد خمسة لاعبين من قائمة الأخضر.. والمنتخب يستعد لمواجهة جامايكا

رينارد يستبعد خمسة لاعبين من قائمة الأخضر.. والمنتخب يستعد لمواجهة جامايكا

"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث

"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث

"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما

"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما

شبكة عيون الإخبارية