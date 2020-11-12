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"الرويلي" يبحث مع أركان الجيش العراقي آفاق التعاون العسكري بين البلدين

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استعرض خلال الاجتماع العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

اجتمع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مبنى رئاسة هيئة الأركان العامة، الأربعاء, برئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبدالأمير يارالله.

وتفصيلاً، جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وآفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع كبار الضباط بوزارة الدفاع من الجانبين والوفد المرافق لرئيس أركان الجيش العراقي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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