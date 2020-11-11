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شاهد من الجو.. شلالات "عكمة العلا" طبيعة بكر ومتحف نابض بالحياة منذ آلاف السنين

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شاهد من الجو.. شلالات "عكمة العلا" طبيعة بكر ومتحف نابض بالحياة منذ آلاف السنين شاهد من الجو.. شلالات "عكمة العلا" طبيعة بكر ومتحف نابض بالحياة منذ آلاف السنين
يضم الجبل أكثر من 500 كتابة منحوتة على المنحدرات تعود للفترتَيْن الدادانية واللحيانية

شاهد من الجو.. شلالات

وثَّق المصوِّر الجوي يحيى المازن شلالات جبل عكمة بمحافظة العلا، التي يتجسد من خلالها مدى روعة وجمال الطبيعة البكر في .

وتفصيلاً، أظهر الفيديو، الذي خص به المازن "سبق"، المياه وهي تجري بقوة، وتسقط من الشلالات إثر الأمطار التي هطلت على المنطقة أمس الأول.

يُذكر أن جبل عكمة كان موقعًا مهيبًا على طرق التجارة القديمة، ويضم أكثر من 500 كتابة منحوتة على المنحدرات والواجهات الصخرية التي تعود إلى الفترتَيْن الدادانية واللحيانية، ويعد أكبر مكتبة مفتوحة في الجزيرة العربية.

وتُعد محافظة العلا بمنزلة حاضنة للجمال الطبيعي والتراث الإنساني الفريد، ومتحفًا نابضًا بالحياة منذ آلاف السنين، يقوم على كوكبة من العجائب الطبيعية والبشرية التي تنتشر عبر أرجائه.

يُذكر أن محافظة العلا منذ إعلان رؤية العلا بتوقيع قائد الرؤية الطموحة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لم تعد كالأمس؛ إذ أصبحت هذه المحافظة شاهدة على تعاقب الحضارات العريقة على أرضها؛ إذ تبوح صخورها بحكايات لأقوام خلدوا آثارهم ونمط حياتهم بمنحوتات شامخة على جبالها، وتعيش اليوم عصر رؤية العلا الذي حوّلها إلى وجهة عالمية للتراث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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