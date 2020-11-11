أخبار عاجلة

"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما -
الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز -
"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات -
"سبق" تكشف خطة نقل معارض السيارات المتفرقة بمكة إلى مدينة العكيشية -
فيديو و صور : مشاهد مختلفة لبعض مرافق شركة البداد كابيتال التي تبني المستشفيات الميدانية المتنقلة في الاردن -
20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة -
تحضيرًا لمنافسات الدوري.. الاتحاد يكسب ودية العين بثنائية -
تتوّيج الدانماركية "بيديرسن" بكأس أول بطولة نسائية للجولف بالمملكة -
12 إصابة جديدة بكورونا و18 تعافيًا وتسجيل حالتي وفاة في مكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

‫ الصحة توضح حادثة إطلاق نار على طبيب بالجوف والأمن يقبض على الجاني

Print
‫ الصحة توضح حادثة إطلاق نار على طبيب بالجوف والأمن يقبض على الجاني ‫ الصحة توضح حادثة إطلاق نار على طبيب بالجوف والأمن يقبض على الجاني

‫ الصحة توضح حادثة إطلاق نار على طبيب بالجوف والأمن يقبض على الجاني

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف بأنها تتابع بعناية فائقة حالة الطبيب الذي تعرض لإطلاق نار صباح اليوم الأربعاء 25 /3 / 1442هـ، بعد خروجه من عمله في خدمة المراجعين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالمنطقة، حيث قام أحد الأشخاص بالاقتراب منه في مواقف السيارات وإطلاق النار عليه، وتم إسعافه فوراً وإدخاله قسم العمليات ولايزال بحالة حرجة، وسط متابعة مستمرة من الجهات الأمنية بالمنطقة.
سائلين العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل.
وكانت الجهات قد أعلنت عن القبض على الجاني مبينة أنه في العقد الخامس من عمره، مؤكدة ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وإحالة الجاني للنيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث

"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث

"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما

"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما

الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز

الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز

"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات

"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات

شبكة عيون الإخبارية