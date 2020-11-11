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القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ خليفة الصباح

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القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ خليفة الصباح القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ خليفة الصباح
عبر ثلاث برقيات من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ خليفة الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ. وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كنا بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "تلقيتُ نبأ وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ؛ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث سموه برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ؛ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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