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إدانة خليجية للهجوم الجبان الذي وقع بجدة.. وتضامُن مع موقف

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إدانة خليجية للهجوم الجبان الذي وقع بجدة.. وتضامُن مع موقف السعودية إدانة خليجية للهجوم الجبان الذي وقع بجدة.. وتضامُن مع موقف
البحرين: اعتداء آثم.. الكويت: صورة لبشاعة العنف والتطرف والغلو

إدانة خليجية للهجوم الجبان الذي وقع بجدة.. وتضامُن مع موقف السعودية

دانت مملكة البحرين بشدة العمل الجبان الذي وقع في محافظة جدة، وأسفر عن إصابة شخصَيْن.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية ، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لبسط الأمن والاستقرار في أراضيها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، معربة عن خالص تمنياتها بالشفاء للمصابين من جراء هذا الاعتداء الآثم الجبان.

من جانبها، وفي سياق متصل، أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الجبان في مدينة جدة، الذي أدى إلى إصابة عدد من الأبرياء.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الأعمال التي تستهدف الأبرياء وتروّع الآمنين تمثل صورًا لبشاعة العنف والتطرف والغلو، وتخالف جميع الأديان السماوية والأعراف والقوانين المدنية.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت التام وتأييدها للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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