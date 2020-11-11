★ ★ ★ ★ ★

"الصندوق السيادي" أشار إلى تحليل 20 حالة مؤكدة

بعد إعلان شركة فايزر الأمريكية التوصل إلى لقاح فعّال بنسبة 90 بالمئة ضد فيروس كورونا، أعلنت روسيا من جانبها، اليوم (الأربعاء)، عن فعالية لقاحها "سبوتنيك-في" المضاد للوباء بنسبة 92 بالمئة.

وأصدر الصندوق السيادي الروسي ومعهد "غماليا" للأبحاث بيانًا أكّدا فيه فعالية لقاح "سبوتنيك-في"، الذي بات حاليًّا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، ويشارك فيه 40 ألف متطوع، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر البيان أنه بعد تحليل 20 حالة مؤكدة بـ"كوفيد-19" موزعة بين الأشخاص الذين تلقّوا اللقاح، تبين أن نسبة الفعالية بلغت 92 في المئة للقاح "سبوتنيك-في" بعد الجرعة الثانية.

وفي حين رفضت روسيا حتى الآن كشف معلومات علمية عن اللقاح، الذي تباهى به الرئيس فلاديمير بوتين، أكد مطورو "سبوتنيك-في" اليوم أن الدراسة ستنشر قريبًا "في إحدى المجلات الطبية الرئيسية في العالم وسيقيِّمها علماء".فيروس كورونا الجديد