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الأردن تدين اعتداء جدة وتؤكد: يتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية

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الأردن تدين اعتداء جدة وتؤكد: يتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية الأردن تدين اعتداء جدة وتؤكد: يتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية
أكد وقوفها إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها واستقرارها

الأردن تدين اعتداء جدة وتؤكد: يتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية

أدانت الأردنية اليوم الهجوم الجبان الذي وقع في مدينة جدة، واستهدف المشاركين أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الهجوم الجبان الذي استهدف الأبرياء ويتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أكد وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وفي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمكافحة التطرف والحفاظ على الأمن والاستقرار، معرباً عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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