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لاعبو النصر يجرون المسحة الطبية.. قبل العودة للتدريبات

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لاعبو النصر يجرون المسحة الطبية.. قبل العودة للتدريبات لاعبو النصر يجرون المسحة الطبية.. قبل العودة للتدريبات

لاعبو النصر يجرون المسحة الطبية.. قبل العودة للتدريبات

أعلن نادي النصر اليوم الأربعاء إجراء مسحة طبية لكافة لاعبي الفريق الكروي الأول إضافة لأعضاء الأجهزة الإدارية والفنية والطبية للفريق الأول.

وسيبدأ لاعبو الفريق اعتباراً من يوم غد العودة للتدريبات بعد الراحة التي أقرتها إدارة كرة القدم بالنادي بالتنسيق مع مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويأتي ذلك حرصاً من الإدارة العامة لكرة القدم بنادي النصر على سلامة كافة منسوبي الفريق الأول لكرة القدم من أجهزة إدارية وفنية وطبية ولاعبين ورغبة في ضمان تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية ونظراً لما يمر به الفريق الأول من إصابات عديدة بفيروس كورونا المستجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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