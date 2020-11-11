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: فعالية اللقاح "سبوتنيك" المضاد لـ"كورونا" 92%

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روسيا: فعالية اللقاح "سبوتنيك" المضاد لـ"كورونا" 92% : فعالية اللقاح "سبوتنيك" المضاد لـ"كورونا" 92%
"الصندوق السيادي" أشار إلى تحليل 20 حالة مؤكدة

روسيا: فعالية اللقاح

بعد إعلان شركة فايزر الأمريكية التوصل إلى لقاح فعّال بنسبة 90 بالمئة ضد ، أعلنت من جانبها، اليوم (الأربعاء)، عن فعالية لقاحها "سبوتنيك-في" المضاد للوباء بنسبة 92 بالمئة.

وأصدر الصندوق السيادي الروسي ومعهد "غماليا" للأبحاث بيانًا أكّدا فيه فعالية لقاح "سبوتنيك-في"، الذي بات حاليًّا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، ويشارك فيه 40 ألف متطوع، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر البيان أنه بعد تحليل 20 حالة مؤكدة بـ"كوفيد-19" موزعة بين الأشخاص الذين تلقّوا اللقاح، تبين أن نسبة الفعالية بلغت 92 في المئة للقاح "سبوتنيك-في" بعد الجرعة الثانية.

وفي حين رفضت روسيا حتى الآن كشف معلومات علمية عن اللقاح، الذي تباهى به الرئيس فلاديمير بوتين، أكد مطورو "سبوتنيك-في" اليوم أن الدراسة ستنشر قريبًا "في إحدى المجلات الطبية الرئيسية في العالم وسيقيِّمها علماء".فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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