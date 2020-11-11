بعد إعلان شركة فايزر الأمريكية التوصل إلى لقاح فعّال بنسبة 90 بالمئة ضد فيروس كورونا، أعلنت روسيا من جانبها، اليوم (الأربعاء)، عن فعالية لقاحها "سبوتنيك-في" المضاد للوباء بنسبة 92 بالمئة.
وأصدر الصندوق السيادي الروسي ومعهد "غماليا" للأبحاث بيانًا أكّدا فيه فعالية لقاح "سبوتنيك-في"، الذي بات حاليًّا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، ويشارك فيه 40 ألف متطوع، وفقاً لـ"فرانس 24".
وذكر البيان أنه بعد تحليل 20 حالة مؤكدة بـ"كوفيد-19" موزعة بين الأشخاص الذين تلقّوا اللقاح، تبين أن نسبة الفعالية بلغت 92 في المئة للقاح "سبوتنيك-في" بعد الجرعة الثانية.
وفي حين رفضت روسيا حتى الآن كشف معلومات علمية عن اللقاح، الذي تباهى به الرئيس فلاديمير بوتين، أكد مطورو "سبوتنيك-في" اليوم أن الدراسة ستنشر قريبًا "في إحدى المجلات الطبية الرئيسية في العالم وسيقيِّمها علماء".فيروس كورونا الجديد