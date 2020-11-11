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"العسومي": اعتداء جدة أثبت سرعة وقدرة الأمن السعودي في التعامل مع الإرهاب

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"العسومي": اعتداء جدة أثبت سرعة وقدرة الأمن السعودي في التعامل مع الإرهاب "العسومي": اعتداء جدة أثبت سرعة وقدرة الأمن السعودي في التعامل مع الإرهاب
أكد ثقته في قدرة المملكة على حماية منشآتها الحيوية وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الاعتداء الجبان الذي استهدف المشاركين أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن بإصابتين طفيفتين.

وعبّر العسومي في بيان له اليوم عن تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية وثقته في قدرتها على حماية منشآتها الحيوية وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين عليها وتصدّيها بكل حزم للجماعات الإرهابية، مشيداً بالتعامل الفوري لقوات الأمن السعودية في التعامل مع هذا العمل الإرهابي الجبان.

وأكد وقوف البرلمان العربي مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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