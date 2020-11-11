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المملكة تؤيد خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات لمكافحة الأمراض

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المملكة تؤيد خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات لمكافحة الأمراض المملكة تؤيد خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات لمكافحة الأمراض
في كلمة لها أمام الدورة 73 لجمعية الصحة العالمية

المملكة تؤيد خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات لمكافحة الأمراض

أيدت المملكة العربية خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات، وتوفير اللقاحات للأشخاص في جميع المجتمعات بشكل منصف، بما يسهم في تلبية أهداف التطعيم، ومكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

وأكدت المملكة في كلمة أمام الدورة 73 لجمعية الصحة العالمية أهمية إدخال اللقاحات الجديدة والمحسنة، وتشجيع البحث والتطوير للجيل القادم من اللقاحات والتقنيات المساعدة.

وأوضحت أن إقليم شرق المتوسط تحفّه المخاطر الصحية من انبعاث الأمراض المستهدفة بالتحصين، وذلك بسبب عدم الاستقرار في بعض الدول، مما أدّى إلى انخفاض نسبة التغطية فيها بالتحصين، مشيرةً إلى أن الحزام الأفريقي مهدد بظهور الأمراض بسبب انخفاض نسبة التلقيح، ووجود بنية صحية تحتية ضعيفة.

ولفتت المملكة إلى أنها استطاعت خفض نسبة انتشار الحمى الشوكية خلال العقدين الماضيين عن طريق إدراجها ضمن الأمراض المهددة للصحة العامة في برنامج الرقابة الوقائية للحمى الشوكية خلال موسم الحج والعمرة.

ودعت المملكة إلى تضافر الجهود العالمية والتعاون الدولي لوضع خطة لمحاربة الحمى الشوكية والسيطرة عليها بحلول عام 2030م من خلال تعزيز وسائل الترصد والمراقبة وتحسين طرق الكشف وتوفير اللقاحات والعلاجات للمجتمعات الأكثر تضررًا من هذا المرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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