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شاهد.. عمالة تجوب شوارع مكة وتبيع حلويات مجهولة المصدر

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تتنقّل في شوارع تساعدها على الهرب حال ملاحقتها

شاهد.. عمالة تجوب شوارع مكة وتبيع حلويات مجهولة المصدر

استخدم عدد من العمالة المخالفة طريقةَ ترويج بضاعة مجهولة المصدر ممثلة بحلوى مجموعة في أكياس كبيرة ورديّة اللون، تعرف بين المتسوقين وبالذات الأطفال باسم "غزل البنات".

"سبق" بدورها وثقت عدداً من الأماكن يتواجد فيها العمالة المخالفة وهي تحمل الأكياس، وتتنقل بين الشوارع الواسعة وفِي أماكن تساعدها على الهرب حال ضبطها.

كما كاد أن يتسبّب أحدهم بحادث سير عندما همّ بقطع الطريق السريع في جبل النور للانتقال إلى موقع آخر دون مبالاة بحركة السير وما قد يتسبب من إرباك لحركة السير.

شاهد.. عمالة تجوب شوارع مكة وتبيع حلويات مجهولة المصدر

شاهد.. عمالة تجوب شوارع مكة وتبيع حلويات مجهولة المصدر

شاهد.. عمالة تجوب شوارع مكة وتبيع حلويات مجهولة المصدر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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