جي بي سي نيوز :- اعلن رئيس لجنة الإقتراع والفرز لدائرة بدو الجنـــوب الإنتخابيــــة النتائج الأوليـــــة غير الرسميــــــة في دائرة بدو الجنـــوب .
وحصلت القوائم الانتخابية على هذه الاصوات بالترتيب :
- قائمة الوفاء 14522
- قائمة المستقبل المشرق 12276
- قائمة المجد 10767
وفاز بالدائرة عن بدو الجنـــوب :
- عيد النعيمات حصل على 7545 صوتا
- صالح أبو تايه حصل على 6138 صوتا
- توفيق المراعية حصل على 5509 صوتا
- زينب سلامة حصلت على 6786 صوتا
نتائج أولية غير رسمية للفائزين في دائرة بدو الجنـــوب .. اسماء
جي بي سي نيوز :- اعلن رئيس لجنة الإقتراع والفرز لدائرة بدو الجنـــوب الإنتخابيــــة النتائج الأوليـــــة غير الرسميــــــة في دائرة بدو الجنـــوب .