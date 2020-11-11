أخبار عاجلة

"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما -
الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز -
"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات -
"سبق" تكشف خطة نقل معارض السيارات المتفرقة بمكة إلى مدينة العكيشية -
فيديو و صور : مشاهد مختلفة لبعض مرافق شركة البداد كابيتال التي تبني المستشفيات الميدانية المتنقلة في الاردن -
20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة -
تحضيرًا لمنافسات الدوري.. الاتحاد يكسب ودية العين بثنائية -
تتوّيج الدانماركية "بيديرسن" بكأس أول بطولة نسائية للجولف بالمملكة -
12 إصابة جديدة بكورونا و18 تعافيًا وتسجيل حالتي وفاة في مكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

نتائج أولية غير رسمية للفائزين في دائرة بدو الجنـــوب .. اسماء

Print
نتائج أولية غير رسمية للفائزين في دائرة بدو الجنـــوب .. اسماء نتائج أولية غير رسمية للفائزين في دائرة بدو الجنـــوب .. اسماء

جي بي سي نيوز :- اعلن رئيس لجنة الإقتراع والفرز لدائرة بدو الجنـــوب الإنتخابيــــة النتائج الأوليـــــة غير الرسميــــــة في دائرة بدو الجنـــوب .
وحصلت القوائم الانتخابية على هذه الاصوات بالترتيب :
- قائمة الوفاء 14522
- قائمة المستقبل المشرق 12276
- قائمة المجد 10767
وفاز بالدائرة عن بدو الجنـــوب :
- عيد النعيمات حصل على 7545 صوتا
- صالح أبو تايه حصل على 6138 صوتا
- توفيق المراعية حصل على 5509 صوتا
- زينب سلامة حصلت على 6786 صوتا

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
فيديو و صور : مشاهد مختلفة لبعض مرافق شركة البداد كابيتال التي تبني المستشفيات الميدانية المتنقلة في الاردن

فيديو و صور : مشاهد مختلفة لبعض مرافق شركة البداد كابيتال التي تبني المستشفيات الميدانية المتنقلة في الاردن

بالفيديو : شاهد كيف يتم تصنيع ابواب المستشفى الميداني الذي تبنيه البداد كابيتال في مستشفى الأمير حمزة

بالفيديو : شاهد كيف يتم تصنيع ابواب المستشفى الميداني الذي تبنيه البداد كابيتال في مستشفى الأمير حمزة

شاهد : البداد كابيتال تقيم مستشفى ميدانيا في الزرقاء لمكافحة كورونا

شاهد : البداد كابيتال تقيم مستشفى ميدانيا في الزرقاء لمكافحة كورونا

البداد كابيتال تقيم مستشفى ميدانيا في معان بـ 30 يوما فقط .. بالفيديو

البداد كابيتال تقيم مستشفى ميدانيا في معان بـ 30 يوما فقط .. بالفيديو

شبكة عيون الإخبارية