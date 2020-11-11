عرض خلال اللقاء خطة رالي داكار.. أمير القصيم يستقبل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات

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مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات والاحترازات الصحية لمواجهة فيروس كورونا

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه اليوم، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي، ومدير فرع وزارة الرياضة بالقصيم عبدالعزيز السناني، وعدد من مديري الجهات المعنية بالمنطقة.



وعُرضت خلال اللقاء خطة رالي داكار الذي من ضمن مساراته المرور على منطقة القصيم؛ حيث اطلع الجميع على عرض مرئي نفذه الاتحاد السعودي للسيارات، وخطة الاتحاد وطريقة عمل وترتيب انطلاق الرالي، مع تطبيق البروتوكولات والاحترازات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



وأعرب أمير القصيم عن أمله في أن يخرج هذا الاجتماع بكل ما هو مفيد لخدمة هذا الحدث الرياضي المهم الذي تستضيفه المملكة على أرضها، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض التصور المحتمل لمرور رالي داكار على أراضي منطقة القصيم، كما نوقش فيه تحديد المواقع.



من جهته ثمن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لأمير القصيم متابعته لأنشطة الاتحاد وحرصه على الارتقاء بالرياضة في المنطقة بشكل عام.