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تعرف على حقيقة " يحطم محتويات المكتب البيضاوي"

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تعرف على حقيقة فيديو "ترامب يحطم محتويات المكتب البيضاوي" تعرف على حقيقة " يحطم محتويات المكتب البيضاوي"
مقطع متداول كان قد حصد آلاف المشاركات على "فيس بوك" مؤخراً

تعرف على حقيقة فيديو

تداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع شريط منسوب للرئيس الأمريكي دونالد ، أثناء تحطيم مكتبه؛ غضباً من خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن، الأسبوع الماضي.

وأكدت منصة التحقق من المحتوى التابعة لوكالة "فرانس برس" أن الفيديو مفبرك، وليس له أي أساس من الصحة.

وقالت منصة "في ميزان فرانس برس": إن الفيديو عبارة عن مشهد تمثيلي من برنامج كوميدي بُث عام 2017.

ويظهر في الفيديو شخص يبدو أنه "ترامب" يحمل عصا بيسبول، ويحطم محتويات مكتب شبيه بالمكتب الرئاسي في البيت الأبيض.

وجاء في النص المرافق له: "بعد فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية، ترامب يفقد صوابه ويحطم كل ما حوله".

وحظي المقطع بآلاف المشاركات على موقع "فيس بوك"، تزامناً مع إعلان فوز "بايدن" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ورفض "ترامب" الإقرار بالخسارة، مُصراً أن الانتخابات شهدت تزويراً.

وأكدت "فرانس برس" أن الفيديو ليس حقيقياً ولا علاقة له بالسباق الرئاسي، إذ أرشد البحث عنه عبر الأدوات التقنية إلى برنامج كوميدي بث على قناة "كوميدي سنترال" الأمريكية قبل 3 أعوام.

ويحمل البرنامج اسم "The President Show" وقد عرض عام 2017، مع حلقات خاصة كان آخرها وثائقي ساخر عن البرنامج عرض في أكتوبر عام 2018، مع مبتكر البرنامج الممثل أنتوني أتامانويك الذي جسد دور "ترامب".الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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