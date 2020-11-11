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مقطع متداول كان قد حصد آلاف المشاركات على "فيس بوك" مؤخراً

تداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع شريط فيديو منسوب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء تحطيم مكتبه؛ غضباً من خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن، الأسبوع الماضي.

وأكدت منصة التحقق من المحتوى التابعة لوكالة "فرانس برس" أن الفيديو مفبرك، وليس له أي أساس من الصحة.

وقالت منصة "في ميزان فرانس برس": إن الفيديو عبارة عن مشهد تمثيلي من برنامج كوميدي بُث عام 2017.

ويظهر في الفيديو شخص يبدو أنه "ترامب" يحمل عصا بيسبول، ويحطم محتويات مكتب شبيه بالمكتب الرئاسي في البيت الأبيض.

وجاء في النص المرافق له: "بعد فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية، ترامب يفقد صوابه ويحطم كل ما حوله".

وحظي المقطع بآلاف المشاركات على موقع "فيس بوك"، تزامناً مع إعلان فوز "بايدن" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ورفض "ترامب" الإقرار بالخسارة، مُصراً أن الانتخابات شهدت تزويراً.

وأكدت "فرانس برس" أن الفيديو ليس حقيقياً ولا علاقة له بالسباق الرئاسي، إذ أرشد البحث عنه عبر الأدوات التقنية إلى برنامج كوميدي بث على قناة "كوميدي سنترال" الأمريكية قبل 3 أعوام.

ويحمل البرنامج اسم "The President Show" وقد عرض عام 2017، مع حلقات خاصة كان آخرها وثائقي ساخر عن البرنامج عرض في أكتوبر عام 2018، مع مبتكر البرنامج الممثل أنتوني أتامانويك الذي جسد دور "ترامب".الرئيس الأمريكي دونالد ترامب