"الشعلاني" يدشن انطلاقة فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسكري بعفيف

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دشن مدير مستشفى عفيف العام عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات التوعية باليوم العالمي للسكري بالمحافظة، التي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري، بمشاركة قطاع الرعاية الصحية الأولية ممثلاً بمركز صحي غرب عفيف وقسم التغذية والتثقيف الصحي، وكذلك قسم الرعاية الصيدلانية.

وتضمنت الفعاليات فحصاً للمراجعين من الأعمار كافة مثل قياس الوزن، وضغط الدم، وفحص السكر التراكمي، وفحص الكوليسترول، بجانب تقديم برامج غذائية للمصابين بالسكري، واستشارات طبية.

وأكد "الشعلاني"؛ أن البرنامج يهدف في المقام الأول إلى نشر التوعية والثقافة الصحية لدى المشاركين من الأصحاء والمرضى لتوعيتهم بمرض السكري والتعريف بأعراضه وكيفية الوقاية منه وطريقة التعايش معه، والحد من مضاعفاته، إضافة إلى المساهمة في زيادة الوعي حول أهمية ممارسة الرياضة ودورها في تعزيز أنماط حياتنا الصحية للوقاية من الأمراض المزمنة، مثل السمنة والضغط.

وأضاف، أن قطاعات الصحة بعفيف تعمل على دعم وتعزيز برامج الكشف المبكر لمرض السكري لتقليل مخاطر مضاعفات الإصابة وحث المصابين على البدء بالخطط العلاجية اللازمة.

مستشفى عفيف العام