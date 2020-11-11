أخبار عاجلة

فيديو و صور : مشاهد مختلفة لبعض مرافق شركة البداد كابيتال التي تبني المستشفيات الميدانية المتنقلة في الاردن -
20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة -
تحضيرًا لمنافسات الدوري.. الاتحاد يكسب ودية العين بثنائية -
تتوّيج الدانماركية "بيديرسن" بكأس أول بطولة نسائية للجولف بالمملكة -
12 إصابة جديدة بكورونا و18 تعافيًا وتسجيل حالتي وفاة في مكة -
"الجوفي" لـ"سبق": مبادرات المملكة خلال رئاستها قمة العشرين أسهمت في محاصرة "كورونا" -
بعد ودية جنوب إفريقيا .. الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته -
تحضيرًا لمنافسات الدوري.. الاتحاد يكسب ودية العين بثنائية -
تتوّيج الدانماركية "بيديرسن" بكأس أول بطولة نسائية للجولف بالمملكة -
12 إصابة جديدة بكورونا و18 تعافيًا وتسجيل حالتي وفاة في مكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إنجاز جراحي.. "سعود الطبية" تُنقذ مريضاً من نزيف حاد لدوالي المريء

Print
إنجاز جراحي.. "سعود الطبية" تُنقذ مريضاً من نزيف حاد لدوالي المريء إنجاز جراحي.. "سعود الطبية" تُنقذ مريضاً من نزيف حاد لدوالي المريء
بوضع تحويلة ودعامة من الوريد البابي للوريد الكبدي عن طريق قسطرة

إنجاز جراحي..

سجّلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بفريق من الأشعة التداخلية إنجازاً جراحياً بإنقاذها مريضاً من نزيف حاد لدوالي المريء.

وأوضح رئيس قسم الأشعة التداخلية بالمدينة الدكتور بدر الأحيدب؛ أن إنقاذ المريض تم بوضع تحويلة ودعامة من الوريد البابي للوريد الكبدي (TIPSS) عن طريق قسطرة الأوعية الدموية، ولأول مرة على مستوى المدينة، وكانت بالتعاون مع قسم الجهاز الهضمي والكبد، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

يُذكر أن المريض غادر المدينة وهو بصحة جيدة.مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة

20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة

تحضيرًا لمنافسات الدوري.. الاتحاد يكسب ودية العين بثنائية

تحضيرًا لمنافسات الدوري.. الاتحاد يكسب ودية العين بثنائية

تتوّيج الدانماركية "بيديرسن" بكأس أول بطولة نسائية للجولف بالمملكة

تتوّيج الدانماركية "بيديرسن" بكأس أول بطولة نسائية للجولف بالمملكة

12 إصابة جديدة بكورونا و18 تعافيًا وتسجيل حالتي وفاة في مكة

12 إصابة جديدة بكورونا و18 تعافيًا وتسجيل حالتي وفاة في مكة

شبكة عيون الإخبارية