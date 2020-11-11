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إسناد استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص.. الفضلي يشكر القيادة

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إسناد استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص.. الفضلي يشكر القيادة إسناد استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص.. الفضلي يشكر القيادة
قال: اهتمام بالغ يحظى به المزارعون ومربو الماشية في المملكة

إسناد استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص.. الفضلي يشكر القيادة

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الرعاية الكريمة والاهتمام البالغ الذي يحظى به المزارعون ومربو الماشية في المملكة، انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على رفع كفاءة القطاع الزراعي وتنميته واستدامته؛ لكونه ركيزة من ركائز الأمن الغذائي في المملكة.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص، وكذلك موافقة المقام الكريم على الدعم الإضافي الذي تقدر قيمته بنحو (360) مليون ريال سنوياً لدعم صغار مربي الماشية، بواقع (30) مليون ريال شهرياً، ليصل إجمالي قيمة الدعم السنوي لصغار مربي الماشية إلى (1.56) مليار ريال سنوياً، إضافة إلى دعم قطاع أبحاث الثروة الحيوانية بقيمة (40) مليون ريال.

وأوضح أن الموافقة على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص تأتي بوصفه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المأمول منه؛ لما يتمتع به من إمكانات وقدرات على تلبية احتياجات المربين ومصانع إنتاج الأعلاف من الشعير المستورد وفق معايير الجودة المناسبة، والحفاظ على المخزونات الآمنة في السوق، وتحقيق المنافسة السعرية العادلة، وهو ما يحقق مصلحة المربين والاقتصاد بشكل عام.

وبيّن أن المؤسسة العامة للحبوب ستطلق منصة إلكترونية خاصة بتأهيل المستثمرين من القطاع الخاص لاستيراد الشعير لضمان انتقال مهمة استيراده وبيعه دون التأثير على المعروض في السوق المحلي.

وسأل في ختام تصريحه، الله -العلي القدير- أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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