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سمو ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

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سمو ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سمو ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

سمو ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة الصحة حيال المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا الجديد، وتضمن العرض التحديث الوبائي، والرعاية الصحية المقدمة للمرضى وحالة العناية المركزة، ومستجدات الخدمات المقدمة.

كما ناقش المجلس خلال الاجتماع العرض المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شأن حالة سوق العمل في المملكة، متضمناً استراتيجية وهيكل وخصائص سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص، وخارطة الطريق، وإنجازات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأبرز التحديات.

كما تابع المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الاقتصادي الربعي وتحليل أثر جائحة كورونا ، متضمناً المؤشرات الاقتصادية وأهم التطورات الاقتصادية محلياً ودولياً، والتوقعات المستقبلية، وتحليلاً لأبرز المرئيات.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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