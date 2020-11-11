بدءًا من اليوم.. تفعيل الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات.. والغرامة 500 ريال

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في الرياض والدمام وجدة.. سعيًا لتعزيز إجراءات السلامة المرورية والقيادة الآمنة

بدءًا من اليوم الأربعاء تبدأ إدارة المرور تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بمسارات الطرق، وذلك في ثلاث مدن، هي (الرياض والدمام وجدة). وتصل قيمة الغرامة لـ500 ريال.

وقالت إدارة المرور: سعيًا إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية سيتم البدء في الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في (الرياض - الدمام – جدة).

ونبّهت إدارة المرور قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالمسار المحدد على الطرق، موضحة ما يتوجب على قائد المركبة فعله قبل الانتقال من مسار إلى مسار آخر، ومؤكدة أن التقيد بالمسارات المحددة على الطرق من أساسيات القيادة الآمنة.

وتمثلت هذه الخطوات في التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر. كما يجب على سائق المركبة إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقت كافٍ، والتأكد من خلو المسار الآخر من المركبات، إضافة لعدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.