أخبار عاجلة

بنات وولاد - فقرة الفزورة اللي الكل بيستناها.. اسمع الحدوتة وحل اللغز عشان تكسب جوايزنا -
لمواجهة كورونا.. الصحة تنصح بتناول 5 أنواع خضروات لتقوية جهاز المناعة -
الرئيس الكيني يصدر مرسوما بشأن شجرة تين معمرة -
8 الصبح - أطعمة يحظر تناولها عند اتباع نظام غذائي صحي -
8 الصبح - قراءة في عبقرية فن الساحر محمود عبدالعزيز -
8 الصبح - ختام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد الصلاة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية لليونان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

64ر25 % نسبة الاقتراع في الاردن لغاية الساعة 5:45

Print
64ر25 % نسبة الاقتراع في الاردن لغاية الساعة 5:45 64ر25 % نسبة الاقتراع في الاردن لغاية الساعة 5:45

جي بي سي نيوز :- بلغت نسبة الاقتراع في المملكة 64ر25 بالمئة حتى الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء، بحسب ارقام الهيئة المستقلة للانتخاب، بواقع مليون و189641 مقترعا ومقترعة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن نسبة التصويت عند نفس مستوى الانتخابات النيابية السابقة، وذلك قبل اكثر من ساعة قبل اغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة السابعة مساءً.
وأوضح، أن آخر ساعتين من الاقتراع تشهد عادة كثافة في التصويت، لافتا إلى ان احتدام المنافسة قد تدفع البعض لشراء الاصوات، مؤكدا ان الهيئة تتعامل بحزم مع هذه الظاهرة حيث احالت اليوم 5 قضايا للادعاء العام.
واكد استمرار عملية الانتخابات بكل سهولة ويسر دون مشاكل تذكر، رغم بعض الملاحظات التي جرى لتعامل معها جميعاً. ولفت إلى أن قرار تمديد فترة الاقتراع يعتمد على وجود كثافة في الإقبال على التصويت في دائرة أو أكثر من الدوائر الانتخابية.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحواتمة : الحكومات السابقة قصرت بانتزاع الأسلحة

الحواتمة : الحكومات السابقة قصرت بانتزاع الأسلحة

وزير الداخلية الأردني يقدم استقالته

وزير الداخلية الأردني يقدم استقالته

الحنيطي : سضرب بيد من حديد كل من يمس أمن الوطن

الحنيطي : سضرب بيد من حديد كل من يمس أمن الوطن

رسميا .. المستقلة للانتخاب تعلن اسماء أعضاء مجلس النواب الـ 19

رسميا .. المستقلة للانتخاب تعلن اسماء أعضاء مجلس النواب الـ 19

شبكة عيون الإخبارية