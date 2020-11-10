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ولي العهد: والعراق تربطهما روابط كبيرة وعميقة ومهمة

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ولي العهد: السعودية والعراق تربطهما روابط كبيرة وعميقة ومهمة ولي العهد: والعراق تربطهما روابط كبيرة وعميقة ومهمة
أكد لـ"الكاظمي": سعيد جداً بتطوير العمل معكم

ولي العهد: السعودية والعراق تربطهما روابط كبيرة وعميقة ومهمة


واس- نيوم: أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أهمية العلاقات التي تربط المملكة العربية وجمهورية العراق.

جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده سمو ولي العهد اليوم مع السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة، مؤكداً سموه أهمية الاجتماع بين المملكة العربية السعودية والعراق، منوهاً بالروابط بين البلدين حيث إنها روابط كبيرة جداً وعميقة جداً ومهمة، ويجب العمل على تحقيقها.

وقال سموه: "إن البلدين متجاوران، وكلنا عرب، ونتبع نفس الدين، ولدينا نفس المصالح، ونفس التحديات، فأنا سعيد جداً بتطوير العمل معكم ومع العراق".

ونقل سمو ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي للشعب العراقي الشقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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