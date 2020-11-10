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وزير الخارجية الأمريكي يزور و6 دول.. ويمتنع عن كشف التفاصيل

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وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية و6 دول.. ويمتنع عن كشف التفاصيل وزير الخارجية الأمريكي يزور و6 دول.. ويمتنع عن كشف التفاصيل
يتوقع أن تستهدف الزيادة الضغط على إيران في الشهرين المتبقيين لـ""

وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية و6 دول.. ويمتنع عن كشف التفاصيل

أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، عن جولة في سبع دول لحلفاء الولايات المتحدة تبدأ من يوم الجمعة المقبلة، يتجه خلالها إلى باريس ثم اسطنبول، ومنها إلى جورجيا، قبل أن يزور إسرائيل، كما يزور من دول الخليج والإمارات وقطر.

ومن المتوقع أن يناقش "بومبيو" في جولته زيادة الضغط على إيران في الشهرين المتبقيين من إدارة ترامب التي انسحبت في عام 2018 من اتفاق نزع السلاح النووي مع طهران.

ورفض "بومبيو" الكشف عن تفاصيل وأهداف رحلته للدول السبع، مكتفيًا بالقول في حديث صحفي: "إن الزيارة ستناقش جهود الرئيس الأمريكي ترامب التاريخية لإرساء السلام والتعاون في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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