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وزير الخارجية: التنسيق السعودي العراقي في إمدادات الطاقة ضرورة لاستقرار الأسواق النفطية

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وزير الخارجية: التنسيق السعودي العراقي في إمدادات الطاقة ضرورة لاستقرار الأسواق النفطية وزير الخارجية: التنسيق السعودي العراقي في إمدادات الطاقة ضرورة لاستقرار الأسواق النفطية
خلال مؤتمر صحفي عن بعد جمعه ونظيره العراقي:

وزير الخارجية: التنسيق السعودي العراقي في إمدادات الطاقة ضرورة لاستقرار الأسواق النفطية

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أن الاجتماع المرئي الذي جرى بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، يأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والانطلاق بها نحو عهد جديد مما يعود بالنفع على المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده -عن بعد- مع وزير خارجية العراق فؤاد حسين.

ونوه أمير الخارجية بمستوى التطور الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين والنقلات النوعية التي تتم من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يعمل من خلاله الجانبان على الارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والطاقة والتجارة والاستثمار وغيرها من مجالات التعاون المشترك.

وأشار وزير الخارجية إلى الإعلان عن عدد من الأمور التي تصب في تطوير مجالات التعاون بافتتاح المنفذ الحدودي في عرعر الذي سيتم تدشينه وتشغيله بعد سبعة أيام، بالإضافة إلى تدشين وبدء أعمال الملحقية التجارية في بغداد قريبًا, والسعي إلى بدء تطوير بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بين البلدين الشقيقين والانتهاء من تشكيل وانعقاد مجلس الأعمال المشتركة.


وأكد أن التنسيق السعودي العراقي في مجال إمدادات الطاقة هو ضرورة ملحة في سبيل استقرار الأسواق النفطية بما يخدم ويحافظ على العلاقة بين المستهلكين والمنتجين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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