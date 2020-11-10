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"تقنية البنات" بمكة تنظم حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

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أقيمت وفقاً للاحترازات الوقائية واستهدفت منسوبات الكلية

نظمت الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بوحدة الصحة والسلامة المهنية حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، واستهدفت منسوبات الكلية من الإداريات والمدربات والمتدربات ،و تم إقامة الحملة في موقع الكلية المتوافق مع الاحترازات الوقائية.

وصرحت عميدة الكلية حنان حميدي المالكي أن حملة التطعيم تأتي ضمن إطار حرص إدارة الكلية على صحة منسوباتها.

و نوهت " المالكي " بالدور المُقدّم من قبل وزارة الصحة معبرةً عن شكرها وتقديرها على تعاونهم وحرصهم على إقامة مثل هذه الحملات الضرورية والمهمة التي تلامس صحة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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