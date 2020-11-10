أكثر من مليون ناخب أدلوا بأصواتهم الى الان في الاردن

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جي بي سي نيوز :- بلغ عدد المقترعين، الذين أدلوا بأصواتهم منذ افتتحت مراكز الاقتراع ابوابها في الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة 4:13 عصرا من اليوم الثلاثاء، اكثر من مليون ناخب وناخبة على مستوى المملكة.

وبلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الـ 19، على مستوى المملكة 21.57 بالمائة عند حلول الساعة 4:13 تماما من عصر اليوم .

وتشير تحديثات الهيئة المستقلة للانتخاب إلى أن مجموع عدد المقترعين بلغ مليونا و972 ناخبا وناخبة، منهم 471 ألفا و5 ناخبات من أصل 2 مليون و443 ألفا و482 ناخبة أي بنسبة 19.28 بالمائة.

وبلغت نسبة عدد المقترعين الذكور 24.12 بالمائة، بعد أن بلغ عدد المقترعين منهم 529 الفا و967 ناخبا من أصل 2 مليون و197 ألفا و161 ناخبا.

وينتخب 4 ملايين و640 ألفا و643 ناخبة وناخبا في 1824 مركز اقتراع موزعة على مستوى المملكة تحتوي على 8061 صندوق اقتراع، منها 3842 للذكور، و4219 للإناث.

ويتنافس 1693 مترشحا ومترشحة ضمن 294 قائمة انتخابية، على 130 مقعدا موزعة على 23 دائرة انتخابية في مختلف مناطق المملكة، منها 15 مقعدا مخصصة للمرأة، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب.