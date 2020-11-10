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انقطاعات كهرباء "رميدة الطائف" تتكرر.. والشركة تعتذر بسبب عطل

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انقطاعات كهرباء "رميدة الطائف" تتكرر.. والشركة تعتذر بسبب عطل انقطاعات كهرباء "رميدة الطائف" تتكرر.. والشركة تعتذر بسبب عطل
استمرت أكثر من ساعتين وتزامنت مع دوام طلاب الابتدائي عبر المنصة

انقطاعات كهرباء

تعرض جزء من مخطط الرميدة في الطائف، اليوم الثلاثاء، لانقطاع متكرر في خدمة الكهرباء استمرت لأكثر من ساعتين، تزامنت مع دوام معلمي وطُلاب المرحلة الابتدائية عبر المنصة، ابتداءً من الساعة 5.47 مساءً واستمرت إلى الساعة 7.52 مساءً.

وبحسب ما ذكره أحد سُكان مخطط الرميدة في الطائف، وتحديداً في الجزء الواقع للقادم للمخطط من وادي ليه خلف محطة الشريف للوقود، بأنه تم الاتصال على طوارئ الكهرباء، وتقديم بلاغ في ظل تكرار الانقطاعات، والتي باتت مستمرة، حتى مع هطول أمطار خفيفة أو نشوء رياح يحدث الانقطاع.

وأكد أن شركة الكهرباء كان ردها في رسائلها بالاعتذار عن انقطاع الخدمة والذي كان بسبب عطل عام في الشبكة الكهربائية، مشيراً أن الانقطاعات تتكرر ما يتسبب في احتراق بعض الأجهزة الكهربائية لديهم في المنازل ،بالإضافة لحرمان أبنائهم من التعليم عبر المنصة، متمنياً من الشركة معالجة ذلك الخلل في الحصول على الخدمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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