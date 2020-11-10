أخبار عاجلة

بنات وولاد - فقرة الفزورة اللي الكل بيستناها.. اسمع الحدوتة وحل اللغز عشان تكسب جوايزنا -
لمواجهة كورونا.. الصحة تنصح بتناول 5 أنواع خضروات لتقوية جهاز المناعة -
الرئيس الكيني يصدر مرسوما بشأن شجرة تين معمرة -
8 الصبح - أطعمة يحظر تناولها عند اتباع نظام غذائي صحي -
8 الصبح - قراءة في عبقرية فن الساحر محمود عبدالعزيز -
8 الصبح - ختام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد الصلاة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية لليونان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بلدية الشرائع" تُزيل 14 حظيرة مخالفة وتحُد من ظاهرة الافتراش بحراج المعيصم

Print
"العصيمي" أكد منع المحلات من تجاوز نطاق التصريح وتطبيق لائحة الجزاءات

أزالت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية وبمشاركة إدارة وحدات الذبح التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، حظائر المواشي المخالفة ضمن نطاقها الإشرافي.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي أنه تم رصد مواقع الحظائر المخالفة ضمن نطاق البلدية، واستكمال الإجراءات النظامية، حيث جرى تنظيف منطقة الحظائر بالكامل، وإزالة ما بها من مخلَّفات، مشيراً إلى إزالة ١٤ حظيرة، ومتابعة مواقع حظائر الإبل والأغنام العشوائية بصفة مستمرة من قِبل الفِرق الرقابيّة التابعة للبلدية وبمشاركة الجهات المختصة، لافتاً إلى ما تسببه تلك الحظائر من تشوه بصري، إضافة إلى أضرارها الصحية والبيئية.

من جهة أخرى واصلت بلدية الشرائع الفرعية جهودها لإحكام الرقابة على حراج المعيصم بمكة المكرمة والحد من ظاهرة الافتراش العشوائي.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس البلدية إلى رفع المخلفات الناتجة عن البيع في الحراج، ومنع المحلات التجارية من مزاولة البيع خارج حدود المحلات وتجاوز نطاق التصريح، مؤكداً تصحيح الأوضاع، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية