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الآسيوي يصادق على مواعيد جديدة لبطولات كرة الصالات والشاطئية

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الآسيوي يصادق على مواعيد جديدة لبطولات كرة الصالات والشاطئية الآسيوي يصادق على مواعيد جديدة لبطولات كرة الصالات والشاطئية

الآسيوي يصادق على مواعيد جديدة لبطولات كرة الصالات والشاطئية

اجتمعت لجنة كرة الصالات والكرة الشاطئية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثلاثاء برئاسة مهدي تاج، حيث بحثت مجموعة من الموضوعات لتأكيد مكانة الاتحاد الآسيوي الرائدة على مستوى الاتحادات القارية في كرة الصالات والكرة الشاطئية.

ووافقت اللجنة على مقترح تعديل موعد بطولة آسيا للكرة الشاطئية 2021 في تايلاند، لتقام خلال الفترة من 28 إبريل - 8 مايو بدلاً من الموعد السابق في الفترة من 18-28 مارس، وذلك من أجل إتاحة المزيد من المجال أمام المنتخبات الـ16 المشاركة للاستعداد للبطولة، والتي تعد مؤهلة إلى للكرة الشاطئية 2021 في ، مع تأهل ثلاثة منتخبات لتمثيل قارة آسيا.

واعتمدت اللجنة المعايير الطبية التي تتضمن الفحص المنتظم لدرجة الحرارة والقيود على الحركة وإجراء الفحوص بشكل منتظم، إلى جانب ضمان تطبيق أعلى بروتوكولات الانضباط لحماية ورعاية صحة كل الأطراف المعنية.

كما اعتمدت اللجنة قائمة اللجنة الفرعية لكوفيد-19 في بطولة آسيا للكرة الشاطئية 2020، والتي تم إعادة جدولتها لتقام في الكويت خلال الفترة من 23 مارس ولغاية 3 إبريل 2021.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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