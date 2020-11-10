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"التجارة" تشهِّر بصاحب محطة تغش في المعايرة وتبيع وقوداً ناقص الكمية

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"التجارة" تشهِّر بصاحب محطة تغش في المعايرة وتبيع وقوداً ناقص الكمية "التجارة" تشهِّر بصاحب محطة تغش في المعايرة وتبيع وقوداً ناقص الكمية

شهرت وزارة التجارة بصاحب محطة تغش في بيع الوقود في حي الشرائع بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة في الغش عبر النقص في معيار مضخات الوقود وبيع وقود ناقص الكمية.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.

وتشدد وزارة "التجارة" على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها ومنعهم من العودة إلى العمل في المملكة.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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