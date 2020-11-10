الانضباط تغرم لاعب الفتح .. لاستخدامه اللعب العنيف

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في قرار غير قابل للاستئناف

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم قرارها بتغريم لاعب نادي الفتح حسن الحبيب بمبلغ 10 آلاف ريال، إضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها خلال لقاء فريقه مع الشباب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ويأتي قرار اللجنة نتيجة استخدام اللاعب اللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس وهو قرار غير قابل للاستئناف.

وتعتبر البطاقة الحمراء التي تحصل عليها الحبيب هي أسرع حالة طرد للاعب بديل في مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم والتي تحصل عليها بعد دقيقتين من نزوله إلى الملعب حيث لم يتسن له لمس الكرة إلا في حالة الطرد.