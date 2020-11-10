أخبار عاجلة

بنات وولاد - فقرة الفزورة اللي الكل بيستناها.. اسمع الحدوتة وحل اللغز عشان تكسب جوايزنا -
لمواجهة كورونا.. الصحة تنصح بتناول 5 أنواع خضروات لتقوية جهاز المناعة -
الرئيس الكيني يصدر مرسوما بشأن شجرة تين معمرة -
8 الصبح - أطعمة يحظر تناولها عند اتباع نظام غذائي صحي -
8 الصبح - قراءة في عبقرية فن الساحر محمود عبدالعزيز -
8 الصبح - ختام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد الصلاة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية لليونان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة العالمية": لقاح "فايزر" المضاد لـ"كورونا" واعد للغاية

Print
"الصحة العالمية": لقاح "فايزر" المضاد لـ"كورونا" واعد للغاية "الصحة العالمية": لقاح "فايزر" المضاد لـ"كورونا" واعد للغاية
خبراء من 11 دولة يدرسون أصل الفيروس

ذكر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، أن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا واعد للغاية.

وبيّن "غيبريسوس" أن لديه فريقاً يعمل على دراسة أصل ، يضم خبراء من الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا والسودان والدنمارك وهولندا وألمانيا واليابان وفيتنام وبريطانيا، وفقاً لـ "رويترز".

من جهته، أشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا ماتشيديسو مويتي، أمام الجمعية الوزارية لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن الأخبار المثيرة أمس حول توفر لقاح فعال محتمل تنذر بتحديات كبيرة في أنظمة التبريد في البلدان الإفريقية استناداً لنوع اللقاح.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة تسجل 214 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و21 حالة وفاة

8 الصبح - الصحة تسجل 214 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و21 حالة وفاة

بعد اعلان المانيا ناجحها في اكتشاف مصل فعال للقضاء على فيروس كورونا . مصر تتفق ع شراؤه .

بعد اعلان المانيا ناجحها في اكتشاف مصل فعال للقضاء على فيروس كورونا . مصر تتفق ع شراؤه .

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية