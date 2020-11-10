أخبار عاجلة

بنات وولاد - فقرة الفزورة اللي الكل بيستناها.. اسمع الحدوتة وحل اللغز عشان تكسب جوايزنا -
لمواجهة كورونا.. الصحة تنصح بتناول 5 أنواع خضروات لتقوية جهاز المناعة -
الرئيس الكيني يصدر مرسوما بشأن شجرة تين معمرة -
8 الصبح - أطعمة يحظر تناولها عند اتباع نظام غذائي صحي -
8 الصبح - قراءة في عبقرية فن الساحر محمود عبدالعزيز -
8 الصبح - ختام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد الصلاة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية لليونان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بينهم مديرة المخابرات المركزية.. "سي إن إن": "" قد يعزل 3 مسؤولين كبار

Print
بينهم مديرة المخابرات المركزية.. "سي إن إن": "ترامب" قد يعزل 3 مسؤولين كبار بينهم مديرة المخابرات المركزية.. "سي إن إن": "" قد يعزل 3 مسؤولين كبار
أشارت إلى أن قرار إقالة "إسبر" اتخذ فجأة

بينهم مديرة المخابرات المركزية..

ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس الأمريكي دونالد قد يعزل ثلاثة مسؤولين بارزين في إدارته بعد إقالة وزير دفاعه مارك إسبر أمس.

ونقلت "سي إن إن" عن مصادر أن "المدعي العام بيل بار، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي وجينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات المركزية، ربما يكونون على قائمة المفصولين، بحسب " اليوم".

وأشارت القناة إلى أن إقالة "إسبر" اتخذت بشكل مفاجئ رغم أنها كانت معلقة لأشهر، إذ إن الرجلين اشتبكا في وقت سابق هذا الصيف بسبب محاولات الرئيس استخدام قوات الجيش للسيطرة على الاحتجاجات ضد المتظاهرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا ترسل مروحيات حربية إلى قره باغ

روسيا ترسل مروحيات حربية إلى قره باغ

"الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا" تسلم روسيا 30 طفلا يتيما من مخيم "الهول"

"الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا" تسلم روسيا 30 طفلا يتيما من مخيم "الهول"

بايدن يهزم ترامب في مركز قوة الجمهوريين.. ما أهمية فوزه في أريزونا؟

بايدن يهزم ترامب في مركز قوة الجمهوريين.. ما أهمية فوزه في أريزونا؟

روسيا اليوم : خطأ جسيم في الأردن قد يرفع اصابات كورونا اليومية الى 8 آلاف يوميا

روسيا اليوم : خطأ جسيم في الأردن قد يرفع اصابات كورونا اليومية الى 8 آلاف يوميا

شبكة عيون الإخبارية