أخبار عاجلة

بنات وولاد - فقرة الفزورة اللي الكل بيستناها.. اسمع الحدوتة وحل اللغز عشان تكسب جوايزنا -
لمواجهة كورونا.. الصحة تنصح بتناول 5 أنواع خضروات لتقوية جهاز المناعة -
الرئيس الكيني يصدر مرسوما بشأن شجرة تين معمرة -
8 الصبح - أطعمة يحظر تناولها عند اتباع نظام غذائي صحي -
8 الصبح - قراءة في عبقرية فن الساحر محمود عبدالعزيز -
8 الصبح - ختام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد الصلاة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية لليونان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجماهير تختار هدف سالم الدوسري الأجمل.. في جولة "لنلهم العالم بقمتنا"

Print
الجماهير تختار هدف سالم الدوسري الأجمل.. في جولة "لنلهم العالم بقمتنا" الجماهير تختار هدف سالم الدوسري الأجمل.. في جولة "لنلهم العالم بقمتنا"

الجماهير تختار هدف سالم الدوسري الأجمل.. في جولة

حصل هدف نجم الهلال سالم الدوسري في مرمى الاتفاق على جائزة هدف الجولة الرابعة جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وأعلن الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين حصول هدف الدوسري على اختيار الجماهير من خلال الاستطلاع الذي نشره حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليكون الأفضل في الجولة الماضية.

وكانت اللجنة الفنية رابطة دوري المحترفين اختارت أجمل ثلاثة أهداف في الجولة الرابعة جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتفوق هدف الدوسري على هدفي كل من عبدالله الجوعي لاعب التعاون في مرمى الاتحاد وهدف هيرناني سـانتوس لاعب الوحدة بمرمى الرائد .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية