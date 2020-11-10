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في حدث نادر.. مستشفى الملك سلمان يستأصل ورماً يزن 300 جم من طفل حديث الولادة

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كان يعاني من استفراغ مستمر وانتفاخ بالبطن وارتفاع في ضغط الدم

في حدث نادر.. مستشفى الملك سلمان يستأصل ورماً يزن 300 جم من طفل حديث الولادة

نجح الفريق الطبي الجراحي بقسم جراحة الأطفال في مستشفى الملك سلمان التابع للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، في إجراء عملية لاستئصال ورم في الكلية اليمنى بوزن 300 جرام لطفل حديث الولادة بعمر أسبوعين، ويعتبر كبيراً للغاية مقارنة بوزن الطفل، واستئصاله أمر بالغ الصعوبة والتعقيد.

وقال الدكتور خالد القحطاني رئيس قسم جراحة الأطفال ونائب مدير المستشفى، إنه تم قبول الحالة من خارج الرياض كإنقاذ حياة، حيث كان الطفل يعاني من استفراغ مستمر وانتفاخ في البطن وارتفاع في ضغط الدم.

ويعتبر ذلك الورم من الأورام نادرة الحدوث في الأطفال حديثي الولادة، حيث يتم تشخيص حالة واحدة فقط ما بين ١٢٥٠٠ إلى ٢٧٥٠٠ طفل حديث الولادة.

وتكللت العملية بالنجاح، واستجاب الطفل للعلاج، ويتمتع حاليا بصحة جيدة، وحالته في تحسن مستمر.

في حدث نادر.. مستشفى الملك سلمان يستأصل ورماً يزن 300 جم من طفل حديث الولادة

في حدث نادر.. مستشفى الملك سلمان يستأصل ورماً يزن 300 جم من طفل حديث الولادة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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