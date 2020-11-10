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حدث في 8 ساعات| الصحة تحجز حصة من لقاح "فايزر".. وإعفاء من غرامات الإسكان

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حدث في 8 ساعات| الصحة تحجز حصة مصر من لقاح "فايزر".. وإعفاء من غرامات الإسكان حدث في 8 ساعات| الصحة تحجز حصة من لقاح "فايزر".. وإعفاء من غرامات الإسكان

مصراوي Masrawy

05:53 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

الدكتورة هالة زايد

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكامل مشروع تنمية بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجي العام لتنمية سيناء، وإعلان هيئة المجتمعات العمرانية، منح تيسيرات لمدة شهر، تبدأ من تاريخ الإعلان، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

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