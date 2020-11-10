الأردن : طائرات مسيرة ستستخدم لرصد أي تجمعات يوم الانتخابات

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جى بي سي نيوز :- قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام، حسين الرفايعة، الأحد، أنه سيتم استخدام طائرات مسيرة (درون) الثلاثاء المقبل، خلال إدلاء الأردنيين بأصواتهم في الانتخابات النيابية، وذلك لـ "ضبط العملية المرورية وتغطية المناطق ذات الكثافة السكانية والاستفادة منها في أمور في عملياتية أخرى لضبط الانتخابات".

وأوضح الرفايعة : أن مديرية الأمن العام "يهمها تحقيق عنصرين خلال الانتخابات: تحقيق الطمأنينة للمواطنين وحماية إرادة الناخبين".

وتابع : "منذ حوالي شهرين بدأنا التخطيط للعملية الانتخابية بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الداخلية. وضعنا خطة شاملة وواعية تركز على مناطق بحاجة إلى تغطية ومتابعة أفضل وأخذت بعين الاعتبار كل المراكز البالغ عددها 1824 مركزا ، وفق المملكة .

وتتضمن الخطة نشر "ما يزيد على 45 ألف رجل أمن بين رجال شرطة ورجال الدرك والدفاع المدني وهو ضعفي العدد الذي شارك في انتخابات عام 2016".

واضاف : الرفايعة إن رجال الأمن العام "سيتعاملون مع أي تجمعات مخالفة سواء داخل مركز الاقتراع أو خارجه، وفق القانون، وسيتم ضبط الأشخاص المشاركين فيها وتحويلهم إما للحكام الإداريين أو القضاء".