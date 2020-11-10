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النيابة العامة: الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار عقوبته السجن 10 سنوات والغرامة 30 مليون ريال

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قالت: يُحظر العبث بموارد الطبيعة

النيابة العامة: الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار عقوبته السجن 10 سنوات والغرامة 30 مليون ريال

طالبت النيابة العامة "باستشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني"، وقالت: يُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، وحذرت من تطبيق العقوبات الجزائية المشددة طبقاً لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ، وهي السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت فيها:

النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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