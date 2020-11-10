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النفط يرتفع مدفوعاً بالآمال المعلقة على لقاح "فايزر" المضاد لـ"كورونا"

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النفط يرتفع مدفوعاً بالآمال المعلقة على لقاح "فايزر" المضاد لـ"كورونا" النفط يرتفع مدفوعاً بالآمال المعلقة على لقاح "فايزر" المضاد لـ"كورونا"
خام برنت يصعد إلى 42.74 دولاراً للبرميل

النفط يرتفع مدفوعاً بالآمال المعلقة على لقاح

ارتفعت النفط، اليوم (الثلاثاء)، حيث فاقت الآمال بعد ظهور لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا في الأفق، مقللاً من التأثير السلبي المتوقع على الطلب على الوقود بسبب عمليات الإغلاق الجديدة للحد من الفيروس.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا، أو 0.8 في المئة، ليصبح سعر البرميل 42.74 دولاراً، في حين ارتفعت العقود الآجلة خام غرب تكساس المتوسط 20 سنتًا، أو 0.5 في المئة، إلى 40.49 دولاراً للبرميل، وفقاً لـ"رويترز".

وبين بنك جي بي مورجان في مذكرة أن لقاح شركة فايزر القابل للتطبيق سيغير قواعد اللعبة بشكل لا لبس فيه بالنسبة للنفط، وسيأتي نصف الطلب فيه من نقل الأشخاص والأشياء من مكان لآخر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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