أخبار عاجلة

بنات وولاد - فقرة الفزورة اللي الكل بيستناها.. اسمع الحدوتة وحل اللغز عشان تكسب جوايزنا -
لمواجهة كورونا.. الصحة تنصح بتناول 5 أنواع خضروات لتقوية جهاز المناعة -
الرئيس الكيني يصدر مرسوما بشأن شجرة تين معمرة -
8 الصبح - أطعمة يحظر تناولها عند اتباع نظام غذائي صحي -
8 الصبح - قراءة في عبقرية فن الساحر محمود عبدالعزيز -
8 الصبح - ختام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد الصلاة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية لليونان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير تبوك يستقبل مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة

Print
أمير تبوك يستقبل مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة أمير تبوك يستقبل مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة
بمناسبة تكليفه مديرًا للفرع

أمير تبوك يستقبل مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك حامد بن عبيد العنزي بمناسبة تكليفه مديراً لفرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء هنّأ الأمير فهد بن سلطان العنزي، متمنياً له التوفيق في مهامّ عمله الجديد. واستمع سموه إلى شرح عن الخدمات والبرامج التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمستفيدين بمنطقة تبوك ومحافظاتها.

ونوّه أمير المنطقة إلى جهود جميع العاملين ببنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة وعلى ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة والجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية.

من جهته أعرب حامد العنزي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما يلقاه فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة من دعم واهتمام ومتابعة من سموه لتقديم أفضل الخدمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية