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برئاسة "العواد".. مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش التقارير المطروحة على جدول أعماله

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برئاسة "العواد".. مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش التقارير المطروحة على جدول أعماله برئاسة "العواد".. مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش التقارير المطروحة على جدول أعماله
اطّلع على تقريري لجنة الحق في القضاء والعدالة الجنائية وتقرير "حقوق المرأة "

برئاسة

عقد مجلس هيئة حقوق الإنسان، اليوم، "عن بُعد"، الجلسة الرابعة للمجلس للسنة الأولى للدورة الرابعة، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، حيث استُعرض جدول الأعمال، والتطرق إلى أبرز تطورات حقوق الإنسان في المملكة.

واطّلع المجلس، خلال انعقاده، على تقرير لجنة الحق في القضاء والعدالة الجنائية المتضمن مبادرة اللجنة بشأن الاطّلاع على الشكاوى ذات العلاقة باختصاصاتها والإجراءات المتخذة بشأنها، كما اطّلع على تقرير لجنة حقوق المرأة بشأن دراسة ومراجعة التوصيات الصادرة من منتدى سياسات صحة المرأة.

وناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الطفل، واطّلع على تقرير لجنة حقوق المرأة بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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