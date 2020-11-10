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الانتخابات الأمريكية.. المدعي العام يسمح بمتابعة التحقيقات في مخالفات التصويت وجدولة الأصوات

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الانتخابات الأمريكية.. المدعي العام يسمح بمتابعة التحقيقات في مخالفات التصويت وجدولة الأصوات الانتخابات الأمريكية.. المدعي العام يسمح بمتابعة التحقيقات في مخالفات التصويت وجدولة الأصوات
رفض الادعاءات الواهية

الانتخابات الأمريكية.. المدعي العام يسمح بمتابعة التحقيقات في مخالفات التصويت وجدولة الأصوات

سمح المدعي العام الأمريكي وليام بار، للمدعين العامين الفيدراليين، بمتابعة التحقيقات في "الادعاءات الجوهرية بمخالفات التصويت وجدولة الأصوات، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وفي رسالة إلى النيابة العامة، دعا بار المدعين العامين، إلى "عدم متابعة الادعاءات الواهية، المتعلقة بالانتخابات الرئاسية".

وكان الرئيس دونالد ، قد اتهم في تصريحات سابقة منافسه الديمقراطي، بـ"عملية احتيال كبرى"، قائلاً: "إن بايدن وأنصاره الديمقراطيين علّقوا بشكل متعمّد عملية فرز الأصوات".

وقال: "هذه عملية احتيال كبرى ونريد استخدام القانون على نحو مناسب، ولذلك نعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا. نطالب بإنهاء التصويت، ولا نريد أن يعثر الديمقراطيون على بطاقات اقتراع جديدة في الصناديق".المدعي العام الأمريكي وليام بار الانتخابات الرئاسية الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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