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وأشار موقع صحيفة "المصري اليوم" إلى أن مرتضى منصور، تعرض لأزمة صحية داخل فيلته بقرية "شالوش" مسقط رأسه فى محافظة الدقهلية، بعد علمه بخسارة مقعد مجلس النواب عن دائرة "ميت غمر".

© AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED

ولفتت الصحيفة إلى أن أحد الأطباء حضر لمتابعة حالته، وأن الطبيب أكد إصابته بحالة من الإجهاد الشديد.

وبحسب جريدة "الشروق" المصرية، فقد أعلنت اللجنة العامة لدائرة ميت غمر في محافظة الدقهلية، مؤشرات نتيجة انتخابات مجلس النواب، والتي شهدت خسارة المرشح مرتضى منصور، حيث حصل على 21271 صوتا.

قالت اللجنة إن 4 مرشحين آخرين سيدخلون جولة الإعادة وهم أسامة راضي (مستقبل وطن) وحصل على 22902 صوتا، وأحمد الألفي (مستقبل وطن)، حصل على 31578 صوتا، وعبد الفتاح البحراوي (حزب المؤتمر)، حصل على 27468 صوتا، والدكتور محمود العزب وحصل على 24791 صوتا.

يذكر أن حربا شرسة شهدتها دائرة ميت غمر التي كان يتنافس فيها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع 34 مرشحا.

وكان بعض الإعلاميين الرياضيين، قد نشروا فيديوهات على حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توقعوا فيها خسارة مرتضى منصور، وحصوله على المركز التاسع بين المرشحين.

وخرج رئيس نادي الزمالك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليؤكد تفوقه مع غلق باب التصويت في اليوم الأول في 167 لجنة من 169 بفارق كبير عن أقرب منافسيه.