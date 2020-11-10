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: أقنعنا صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لنمو اقتصادنا رغم كورونا

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وقال الوزير في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن الوضع الاقتصادي المستقر لمصر في ظل جائحة كورونا دفع صندوق النقد الدولي لتعديل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري.

وتابع:

الوضع الاقتصادي المصري أقنع صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لمعدل النمو، فخلال محادثاتنا مع الصندوق قدرنا معدل نمو الاقتصاد المصري بنحو 2%.

وأوضح أن إيرادات الموازنة  شهدت ارتفاعا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي يقدر بنحو 18.4% مقارنة بذات الفترة من العام المنقضي. وكشف الوزير عن ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14.1% بسبب الإصلاحات الضريبية.

وأشار إلى أن أنفقت 65 مليار جنيه من حزمة الـ100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا بنهاية يونيو/ حزيران الماضي التي أقرها الرئيس في مارس/ آذار المنقضي.

وأكد أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.5% مقابل 7.9% خلال العام المالي الماضي. وتابع: "نستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي إلي 85% مقابل 87% خلال العام المالي الماضي، بالإضافة إلى استهداف تحقيق فائض أولي للموازنة العامة بنسبة 0.5%".

وقال إنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 2.8-3.5%، متوقعا تحقيق معدل نمو 3.3% خلال العام المالي الحالي.

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