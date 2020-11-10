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كاميرا مراقبة سجلت الواقعة... العثور على جثة خادمة في الأدرن داخل كابسة نفايات

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وقالت المديرية إن الجثة لفتاة من جنسية آسيوية، وشددت على أنه لا توجد شبهة جنائية في وفاتها، بحسب موقع وكالة "عمون" الأردنية.

© Photo / wikipedia

وأشار بيان الأمن الأردني إلى أن الفتاة هربت من منزل مخدومها واختبأت داخل إحدى حاويات القمامة.

ومن جانبه قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن "بلاغا ورد إلى مديرية شرطة شمال عمان حول عثور عمال تابعين لأمانة عمان أثناء قيامهم بعملهم بتفريغ إحدى حاويات القمامة على جثة لفتاة من جنسية آسيوية".

وتابع الناطق الإعلامي: "فريق من البحث الجنائي تولى التحقيق في الحادثة حيث تبين لهم أن تلك الفتاة خرجت من المنزل الذي تعمل به حيث قام أصحاب المنزل بالبحث عنها دون جدوى، وبعمل مسح للمنطقة عثر على إحدى كاميرات المراقبة التي بينت قيام المتوفاة بعد هروبها من المنزل بالاختباء داخل حاوية القمامة".

وشدد الناطق الإعلامي على عدم وجود أية شبهة جنائية في الحادثة وأن وفاتها، بحسب التقرير الطبي الشرعي، تعود لسقوطها داخل الحاوية وما زال التحقيق جارياً.

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