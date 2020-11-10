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"أعرفه منذ فترة طويلة"... مقطع نادر لجو بايدن يتحدث فيه عن حسني مبارك

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علق علاء مبارك على مقطع الفيديو الذي شاركه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالقول: "ذكريات، رحمك الله يا والدي".

لكن التغريدة الرئيسية التي تحمل الفيديو كُتب عليها: "الرئيس الأمريكي بايدن في زيارة رسمية لشرم الشيخ في 7 يونيه/ حزيران عام 2010.. ️يتحدث عن مقابلة الرئيس حسني مبارك بصفته قائد الأمة العربية".

كما شارك نجل الرئيس الراحل، تغريدة لصورتين تجمعان مبارك بجو بايدن، كتب عليها: "صور الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن والرئيس مبارك في واشنطن في 6/3/2002 عندما كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي عند دعوته للرئيس مبارك على الغذاء".

وفي سلسلة الذكريات، شارك علاء مجموعة أخرى من الصور، تجمع مبارك وزوجته سوزن مع بايدن وزوجته جيل، خلال ما قيل إنها زيارة للمسؤول الأمريكي لشرم الشيخ في عام 2010.

SputnikNews

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